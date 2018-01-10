Приватбанк возглавит чешский банкир Петр Крумханзль

Приватбанк планирует назначить председателем правления чеха Петра Крумханзля.

Об этом сообщают Українські новини, передает Экономическая правда.

По информации агентства в ближайшее время ожидается согласование его кандидатуры наблюдательным советом Приватбанка.

Крумханзль в 1989 году закончил Карлов университет в Праге, по образованию математик.

С 2004 по 2008 работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; с 2008 по 2011 работал в Украине в "Райффайзен Банке Аваль" операционным директором.

С 2011 по 2013 работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013 по 2016 главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.

Последнее место работы - главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (май 2016 по настоящее время).

Крумханзль владеет английским, немецким, российским, чешским и японским языками.

Напомним, 21 июля Наблюдательный совет Приватбанка удовлетворил просьбу Александра Шлапака об отставке с должности председателя правления.

Исполняющим обязанности председателя правления банка была назначена Галина Пахачук.