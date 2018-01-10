В Виннице задержали адвоката с "валютной" взяткой - прокуратура

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Среда, 10 января 2018, 23:10

Прокуратура Винницкой области вместе с СБУ задержала адвоката при получении 15 тысяч долларов взятки.

Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

"10.01.2018 разоблачены и в порядке ст. 208 УПК Украины задержан на месте происшествия адвоката, который требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 15 тыс долларов США, при содействии у не привлечении лица к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

 
фото: прокуратура
 
фото: прокуратура

Правоохранители заявляют, что сейчас проводятся ряд осмотров и обысков, допрашиваются заявитель и свидетели.

"Решается вопрос о сообщение лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и избрании последнем меры пресечения", - сообщает прокуратура.

Темы: прокуратура Винницкая область
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