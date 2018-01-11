РФ не будет участвовать в январской сессии ПАСЕ

Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку в ее регламент не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.

Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате парламента международную деятельность, сообщает "ТАСС".

"РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации, - сказал Толстой.

"Поэтому решение России воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе - до момента изменения регламента", - добавил он.

По его словам, Россия вела и будет вести дальше консультации с членами ПАСЕ "с целью убедить коллег, что любая дискриминация национальных делегаций прежде всего наносит ущерб самой организации".

Комментируя возможность приглашения в Москву членов Президентского комитета ПАСЕ после январской сессии для обсуждения будущего взаимодействия России и Совета Европы, Толстой отметил, что "это будет зависеть от того, как пройдет этап консультаций, который будет после январской сессии".

В издании отмечают, что ранее о вероятности такого приглашения говорил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия обязательно вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Матвиенко отметила, что именно руководство Совета Европы заявляет о своей заинтересованности в возвращении делегации РФ к работе в ПАСЕ, но ему на пути стоит "русофобская, крикливая меньшинство, которое занимается политиканством".

Как сообщалось, Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая займется вопросом представления России в обоих уставных органах Совета Европы, то есть возвращением представителей РФ в состав ПАСЕ.

Вместе с тем Россия признала, что ПАСЕ не снимет санкции, и не вернется в ассамблею в 2018-м году.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что ПАСЕ нужно задуматься над выполнением требований Российской Федерации, чтобы последняя не вышла из состава СЕ.

Как известно, ПАСЕ еще в 2014 году ввела политические санкции против РФ, из-за чего Россия прекратила участвовать в заседаниях ПАСЕ.

О ситуации с шантажом со стороны РФ подробнее читайте в статье: "Беспроигрышная лотерея Кремля: к чему приведет Москву шантаж Совета Европы".