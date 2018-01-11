Мужчину, захватившего заложников в "Укрпочте", оставили под арестом
Апелляционный суд Харьковской области 11 января оставил под стражей Владимира Безуха, который 30 декабря захватил отделение публичного акционерного общества "Укрпочта" в Харькове.
Соответствующее решение огласил в судебном заседании председательствующий судья, сообщают "Українські новини".
Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе и без изменений, отклонив жалобу защиты.
Адвокаты требовали применения к Безуху более мягкой меры пресечения, заявляя, что не доказана его возможность влиять на свидетелей или совершить другое преступление.
Безух участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора.
В ходе заседания суд поддержал ходатайство стороны защиты о допросе матери Безуха, против чего возражали прокуроры.
Мать Безуха заявила, что сын употреблял наркотики из-за сильных головных болей, и что сама она также тяжело больна.
Как известно, 31 декабря суд избрал меру пресечения Владимиру Безуху, который захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.
На суде Безух заявил, что не жалеет о своих действиях.