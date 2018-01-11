Власть взялась за криптовалюту, в НБУ думают о собственной

Национальный координационный центр кибербезопасности поручил создать рабочую группу, которая должна определить порядок функционирования рынка криптовалют, их налогообложения, а НБУ прорабатывает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

Об этом шла речь на заседании Национального координационного центра кибербезопасности под председательством секретаря СНБО Александра Турчинова, передает пресс-служба ведомства.

В рабочую группу должны войти представители НБУ, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, СБУ, Нацполиции, Государственной службы финансового мониторинга, Государственной фискальной службы и Государственной службы спецсвязи и защиты информации.

Группа должна разработать нормативно-правовые предложения по регулированию этого вопроса, определить государственного регулятора и порядок функционирования рынка крипто валют.

Также должен быть определен порядок проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалют и идентификации субъектов криптовалютных операций.

Кроме того, группа должна определить порядок налогообложения доходов от осуществления криптовалютных операций в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Нацбанк прорабатывает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

Кроме того, поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж с обязательством указанных субъектов хранить информацию обо всех транзакциях в течение срока, установленного законодательством для финансовых организаций, и раскрытия информации о клиенте по мотивированному запросу.

Разработка и внедрение всех этих мероприятий будет предусматривать также развитие международного сотрудничества по введению комплексного регулирования обращения криптовалют и избежать криминализацию этого сегмента.

Перед этим на заседании Турчинов отметил, что дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия законодательной и нормативной базы "создает угрозы для экономики и безопасности государства".

"Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства", - отметил Секретарь СНБО Украины.