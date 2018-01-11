Нацсовет хочет забрать у политиков программы на телевидении

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Четверг, 11 января 2018, 18:20

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания хочет ограничить ведения программ и передач политиками.

Об этом говорится в заявлении Нацсовета, опубликованном в четверг.

"Чрезвычайно важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Национального совета, должно стать законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями", - говорится в заявлении.

"Это явление сегодня приобрело большой размах - оно нивелирует журналистику, откидает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы. Помимо прочего, это также противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы", - считают в Нацсовете.

Ведомство предлагает парламенту урегулировать эти вопросы в скорейший срок.

Как известно, Нацсовет также предложила ввести штрафы и уголовную ответственность за гастроли артистов в России.

Темы: СМИ телевидение
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