Для рассмотрения дела Штепы не осталось судей

В Ленинском районном суде Харькова не осталось коллегии, которая могла бы рассматривать производство в отношении экс-мэра Славянск Нели Штепы.



Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает "Интерфакс-Украина".

Такая ситуация сложилась после заявленных и удовлетворенных самоотводов двух коллегий судей.



"В Ленинском районном суде больше нет тройки судей, которая могла рассматривать это производство. Завтра (в пятницу - ред.) производства направят в апелляционный суд для определения нового суда, где будет слушаться это дело", - сообщили в пресс-службе.



Это будет уже пятая начало рассмотрения дела по Штепы.



Как известно, ранее в четверг две коллегии судей Ленинского райсуда Харькова заявили о самоотводе, ссылаясь на уголовное производство, которое расследуется прокуратурой Харьковской области по ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 УК Украини по факту получения судьями этого суда неправомерной выгоды за вынесение заведомо неправосудного судебного решения при рассмотрении судебного производства по делу о Штепы.