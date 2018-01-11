Гриневич рассказала, когда повысят зарплату учителям

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что в 2019 году заработные платы педагогическим работникам планируют повысить еще на 25%.

Об этом она сказала в интервью 5 каналу.

"В следующем году мы снова планируем повысить на 25% учителям зарплату", - сказала министр.

Она напомнила, что зарплаты педагогов в 2017 году были повышены на 50%, а с 2018 года - еще на 25%.

Она также подчеркнула, что преподавание украинского языка в школах нацменьшинств очень запущено, а учителя украинского языка в этих школах будут получать наибольшую прибавку к зарплате.

"Украинский язык в этих школах (школы с языками нацменьшинств - ред.) очень запущен. Мне очень жаль об этом говорить, но очень часто бывает так, что это какой-то второсортный учитель, у него нет оборудования в кабинете. И поэтому мы решили сделать также частью этой программы раздаточные материалы, наглядное оборудование для учителей украинского языка в этих школах ", - сказала она.

Гриневич отметила: "Кроме того, мы предполагаем максимальную надбавку за престижность труда именно для учителей украинского языка в школах с языками для национальных меньшинств и для этих учителей, которые будут внедрять стандарт начального образования в первых классах со следующего учебного года".