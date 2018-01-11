США обвинили РФ в запугивании миссии ОБСЕ

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Четверг, 11 января 2018, 22:01

Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она продолжает запугивать и мешать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе выполнять свои обязанности.

С таким заявлением выступил в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Кемиан, сообщает Укринформ.

"Специальная мониторинговая миссия в Украине является критически важным компонентом реагирования ОБСЕ. СММ играет важную роль в процессе имплементации Минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия", - подчеркнул представитель США.

Он подчеркнул, что Миссия должна иметь возможность предоставлять государствам-членам ОБСЕ своевременную и объективную отчетность о ситуации на местах, "в том числе с территории Крыма, который остается неотъемлемой частью Украины, а потому находится под мандатом СММ".

Американский дипломат заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать прилагать усилия, направленные на обеспечение СММ и ее наблюдателей необходимыми инструментами и ресурсами для выполнения своего мандата.

"Однако, очевидно, что СММ увеличилась и поэтому требует организационных реформ", - отметил американский представитель.

В этой связи он призвал председательствующую в Организации Италию "возглавить усилия по интеграции и улучшения функций безопасности СММ, проведения операций и управления".

Темы: ОБСЕ Донбасс Росcия Крым
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