Чубаров назвал заявление Путина "унизительной подачкой"

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой" и призывает на нее не реагировать.

Об этом он написал в своих двух постах на странице Facebook.

"Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину ... А завершится это тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", - считает Чубаров

"Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выносите их на вселенский позор. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. Но просто не позорьте Украину!" - написал Чубаров.

"Просто знайте, выстоим и вернем все - Крым, Донбасс, освободим сограждан!" - добавил он.