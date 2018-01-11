США разрабатывают новые санкции против РФ

Новые санкции США против России, которые должны быть применены в соответствии с Актом противодействия противникам Америки путем введения санкций, сейчас прорабатываются и будут объявлены в ближайшее время.

Об этом заявил в четверг на брифинге в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин, передает Укринформ.

"Как мы уже говорили, мы работаем над этим (над разработкой новых санкций - ред.). Об этом будет объявлено в ближайшее время, и мы обычно сфокусированы на этом", - сказал глава американского минфина на вопрос журналистки о новых санкциях против РФ.

Как сообщалось, в августе прошлого года Конгресс почти единогласно утвердил, а президент Трамп подписал закон H.R.3364 "Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций".

Закон предусматривает, в том числе, введение дополнительных ограничений в финансовом и энергетическом секторах России, в отношении государственных российских металлургической и горно-добывающей отраслей, а также железнодорожного транспорта.

Кроме того, определяется наказание России за ее действия в информационной сфере, в том числе кибервзломы и атаки. Отдельно в законе определяется необходимость наказания лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях, а также лиц, действующих в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ. В законе также подвергается критике российский проект газопровода "Северный поток - 2".

Документ закрепляет на законодательном уровне предыдущие санкции против России, введенные указами президента. То есть, если глава Белого дома будет намереваться ослабить или отменить некоторые санкции против РФ, закон требует обязательного согласования этих вопросов с Конгрессом США.

Параллельно законодательство подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе не признает попытку России аннексировать Крым и осуждает оккупацию территорий на востоке Украины.