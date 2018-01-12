Российские хакеры могут готовить атаки перед Олимпиадой-2018 - эксперты

Российские хакеры могут планировать атаки на антидопинговые агентства в ответ на дисквалификацию России из Зимних Олимпийских игр.

Об этом рассказали исследователи американской компании по кибербезопасности ThreatConnect.



Они сообщили, что заметили ранние признаки активизации работы хакеров из России. По словам исследователей, в течение прошлого месяца неизвестные зарегистрировали три веб-домена, которые имитируют домены Всемирного антидопингового агентства, Антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии.



Представители американской компании увидели в этих действиях сходство с методами, которые ранее использовала российская хакерская группа "Fancy Bear". Ее участников обвинили в атаке на базу данных Всемирного антидопингового агентства. Тогда хакеры похитили и опубликовали конфиденциальную медицинскую информацию американских олимпийских спортсменов.



В ThreatConnect заявили, что пока нет доказательств, что хакеры собираются использовать эти домены для противоправной деятельности. Однако домены могут обеспечить основу для будущих атак, пояснили представители компании.



Агентство Reuters отправило запрос на комментарий Международному олимпийскому комитету и посольству России в Вашингтоне. Однако их представители пока не отреагировали на запрос.

Как известно, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

"Чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.

На Олимпиаду не аккредитовали ни одного сотрудника Министерства спорта РФ. А вице-премьера Виталия Мутко пожизненно дисквалифицировали от участия во всех Олимпиадах.

Мария Думанская, УП