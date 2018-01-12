Киев: Движение на трех мостах будет ограничено в пятницу

В пятницу в Киеве ограничат движение транспорта на трех мостах.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

12 января, движение транспорта по Южному, Московскому и мосту через р. Десенка частично ограничат в связи с ремонтными работами.

В частности, ограничение будет действовать: