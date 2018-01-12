СБУ провела обыски у "охранников" Запорожской епархии УПЦ МП

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Пятница, 12 января 2018, 20:09

СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП, где разгорелся скандал с отпеванием ребенка.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Во время обысков, проведенных 11 января, оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

 

"Предварительно установлено и задокументировано, что ОО" Радомир "оказывала так называемые" охранные услуги "Запорожский епархии Украинской православной церкви", - говорится в сообщении СБУ.



"Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине", - отмечают также силовики.

 

Следственные действия продолжаются.

Как известно, 11 января прокуратура Запорожской области возбудила дело в связи с отказом священников УПЦ МП отпевать 2-летнего мальчика, на которого 31 декабря упал самоубийца.

Расследование поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

В связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Украины Национальная полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим охраны церковных объектов.

Темы: СБУ церковь скандал
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