СБУ провела обыски у "охранников" Запорожской епархии УПЦ МП

СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП, где разгорелся скандал с отпеванием ребенка.



Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.



Во время обысков, проведенных 11 января, оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

"Предварительно установлено и задокументировано, что ОО" Радомир "оказывала так называемые" охранные услуги "Запорожский епархии Украинской православной церкви", - говорится в сообщении СБУ.





"Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине", - отмечают также силовики.

Следственные действия продолжаются.

Как известно, 11 января прокуратура Запорожской области возбудила дело в связи с отказом священников УПЦ МП отпевать 2-летнего мальчика, на которого 31 декабря упал самоубийца.



Расследование поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.



В связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Украины Национальная полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим охраны церковных объектов.