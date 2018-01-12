Главные новости дня – за 60 секунд

"Преувеличенная" коррупция Гройсмана, отмена реформы ГФС, Медведчук может попасть под санкции США – новости, которые обсуждали 12 января.

О коррупции. Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства.

О Мотор Сичи. Снежнянский машиностроительный завод, который расположен на временно неподконтрольной Украине территории, и дальше принадлежит ПАО Мотор Сич, хотя передан под управление иностранной компании.

О реформе ГФС. Кабинет министров отменил постановление 2017 года о реформировании и реорганизации Государственной фискальной службы и таможни, которое инициировало Министерство финансов.

О Медведчуке. Депутат БПП Иван Винник заявляет, что располагает информацией о возможном внесении в санкционный список США кума президента РФ Путина и переговорщика по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука, но его это не беспокоит.

О долге Киевского метрополитена. Российско-украинский бизнесмен Павел Фукс купил компанию Укррослизинг, которая в начале прошлого года отсудила у Киевского метрополитена 1,96 миллиарда гривен за поставку 100 вагонов в 2010-2013 годах.

Об "Еспресо". Продажа экс-премьером Арсением Яценюком и женой министра внутренних дел Инной Аваковой своих долей телеканала "Эспрессо" вызывают подозрение в отмывании денег.

О криминале. В Запорожья около полудня нападающие на автомобиле "Ланос" посреди улицы в упор расстреляли предпринимателя и отобрали у него деньги.

Также, женщину-таксиста Ирину Чуприну, которая исчезла между 7 и 8 января на Черкасской области, найдена мертвой, подозреваемый в ее убийстве задержан.

Об инфляции. По данным Госслужбы статистики, в 2017 году потребительская инфляция в Украине составила 13,7% и превысила цель (8%+-2 п.п.) Национального банка.

О Луценко. Генпрокурор Юрий Луценко заверяет, что акция протеста под его домом никак не связана с уголовными делами против автомайдановцев.

О визах. 15 января начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.