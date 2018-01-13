Столичных водителей предупредили о гололеде в субботу

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Суббота, 13 января 2018, 09:22

13 января во столице ожидается гололед, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает о возможности возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, 13 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем -2...-4. 

Украинская правда

Темы: Киев погода
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