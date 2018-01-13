Трампа обследовали: "здоровье в норме"

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Суббота, 13 января 2018, 09:59

Врач Белого дома Ронни Джексон провел обследование президента США Дональда Трампа после обвинений в его умственной непригодности для работы и заявил, что президент находится в "отличном состоянии здоровья".

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что медицинское обследование было первым с момента инаугурации Трампа и длилось около трех часов в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида (штат Мэриленд). 

"Президент находится в отличном состоянии", - заявил врач Белого дома и добавил, что подробности обследования будут озвучены во вторник. 

При этом в Белом доме дали понять, что обследование Трампа не содержало в себе психиатрическую составляющую. Результаты обследования содержат базовые данные - вес, кровяное давление и уровень холестерина, например.

Известно, что предыдущие президенты США не проходили подобную проверку во время пребывания в должности, включая Рональда Рейгана, которому через 5 лет после ухода из Белого дома был поставлен диагноз болезни Альцгеймера.

Как известно, в начале января в США опубликовали книгу журналиста Майкла Вулффf "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа", которая стала лидером продаж.

В книге рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали, а медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США "*** идиотом". Также автор описывает отсутствие у Трампа соответствующих знаний и интереса к должности главы Белого дома, интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.

Сам Трамп отрицает информацию, обнародованную в книге.

Украинская правда 

Темы: Трамп США
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