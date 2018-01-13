"Выдумка и провокация": одесский депутат о заявлениях про $500 тыс взятки НАБУ

Депутат Одесского облсовета Олег Бабенко заявил, что сообщения о том, что он предлагал взятку в размере 500 тыс. долларов представителям НАБУ являются "выдумкой и провокацией".

Свое заявление Бабенко разместил на странице в Facebook.

"(Информация о причастности к взятке) ничто иное, как мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований", - заявил депутат, отверг все обвинения и потребовал от НАБУ "либо обнародовать любые доказательства против меня, либо извиниться".

"Также не соответствует действительности информация о том, что мне сообщили о подозрении. О всем происходящем я узнал из СМИ. "Пидозру" мне никто не вручал", - добавил Бабенко.

По словам депутата, в ближайшее время он "вернется в Киев и сам придет в НАБУ".

"Если у них будут ко мне вопросы я отвечу на каждый из них", - добавил он и заявил, что готов отстоять свою правоту "в честных и прозрачных судебных процессах".