Эксперт рассказал, как Украина может наказать руководство РФ за агрессию

17464 просмотра
Суббота, 13 января 2018, 14:36

Высокопоставленные российские чиновники могут избежать наказания за агрессию против Украины из-за поправки к Римскому статуту, которая предусматривает ответственность физлиц и вступает в силу с 18 июня 2018 года. 

Такое мнение в интервью "ZN.UA" высказал экс-судья Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Владимир Василенко.

"Упомянутая поправка к Римскому статуту предусматривает, что Международный уголовный суд может рассматривать дела об уголовной ответственности индивидов за совершение преступления агрессии только в том случае, когда обе стороны вооруженного конфликта ратифицировали устав. Исключение составляет случай, когда в суд обращается Совет Безопасности ООН. Но в СБ ООН Россия имеет право вето", - отметил Василенко. 

Кроме того Россия отозвала свою подпись под Римским статутом. 

"Поэтому не приходится говорить, что Статут может быть использован для обвинения руководства РФ в акте агрессии... Однако остаются широкие возможности требовать привлечения политического и военного руководства РФ к ответственности за совершение остальных международных преступлений, поскольку они совершаются на территории Украины и против граждан Украины", - добавил эксперт.

"В частности - путем доказательства того, что высшее руководство РФ не приняло мер для предотвращения международных преступлений и наказание за них", - подчеркнул Василенко.

По его словам, если прокурор МУС согласится с этими доказательствами, тогда он пригласит российских высокопоставленных лиц в Гаагу.

"И не важно, кто это будет - министр, премьер или президент: иммунитет здесь не действует, как и не важно, когда это будет: международные преступления не имеют срока давности", - отметил экс-судья Международного трибунала. 

Как известно, в результатах предварительного расследования событий в Украине в ежегодном докладе прокурора МУС Фату Бенсуды, опубликованном в  начале декабря, отмечалось: прокуратура Международного уголовного суда рассматривает возможность квалификации боевых действий на Донбассе как международного конфликта.

В докладе говорится о событиях времен Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала агрессии РФ против Украины на Востоке, а также - о возможных преступлениях на оккупированных территориях.

Факт существования такого конфликта предусматривает применение статей Римского статута, касающихся вооруженных конфликтов международного характера.

Дело "Ситуация в Украине" является объектом предварительного расследования Международного уголовного суда с 25 апреля 2014 года.

12 декабря 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ направила информационные письма о незаконном присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в аннексированном Крыму в Международный уголовный суд.

По его словам, оценка ущерба, нанесенного такими действиями государству Украина, определяется на сумме более 1 триллиона гривен. 

Темы: Росcия война Донбасс Крым суд
powered by lun.ua
По теме
Полиция усилит работу на пунктах пропуска на админгранице с Крымом 13 января 2018, 16:18
США добавили "ВКонтакте" в список крупнейших пиратских ресурсов 13 января 2018, 15:58
Выборы президента РФ-2018: В соцсетях Путина не будет 13 января 2018, 12:16
Все новости
Главные новости
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироссийской деятельностью - СМИ
В Британии в авто сожгли иностранца, который воевал в украинской армии
АТО: Боевики впервые за время перемирия применили артиллерию
Среди пострадавших в ДТП под Прагой, где погибли 3 человека, нет украинцев
Все новости
Фотопроект

36 нелегальных фото из Северной Кореи, власть не хочет такое показывать миру

it-техно

Насколько загрязнен воздух в городе? Проверьте приложением

тест

Сколько лет вы проживете при нынешнем образе жизни? ТЕСТ