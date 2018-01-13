Эксперт рассказал, как Украина может наказать руководство РФ за агрессию

Высокопоставленные российские чиновники могут избежать наказания за агрессию против Украины из-за поправки к Римскому статуту, которая предусматривает ответственность физлиц и вступает в силу с 18 июня 2018 года.

Такое мнение в интервью "ZN.UA" высказал экс-судья Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Владимир Василенко.

"Упомянутая поправка к Римскому статуту предусматривает, что Международный уголовный суд может рассматривать дела об уголовной ответственности индивидов за совершение преступления агрессии только в том случае, когда обе стороны вооруженного конфликта ратифицировали устав. Исключение составляет случай, когда в суд обращается Совет Безопасности ООН. Но в СБ ООН Россия имеет право вето", - отметил Василенко.

Кроме того Россия отозвала свою подпись под Римским статутом.

"Поэтому не приходится говорить, что Статут может быть использован для обвинения руководства РФ в акте агрессии... Однако остаются широкие возможности требовать привлечения политического и военного руководства РФ к ответственности за совершение остальных международных преступлений, поскольку они совершаются на территории Украины и против граждан Украины", - добавил эксперт.

"В частности - путем доказательства того, что высшее руководство РФ не приняло мер для предотвращения международных преступлений и наказание за них", - подчеркнул Василенко.

По его словам, если прокурор МУС согласится с этими доказательствами, тогда он пригласит российских высокопоставленных лиц в Гаагу.

"И не важно, кто это будет - министр, премьер или президент: иммунитет здесь не действует, как и не важно, когда это будет: международные преступления не имеют срока давности", - отметил экс-судья Международного трибунала.

Как известно, в результатах предварительного расследования событий в Украине в ежегодном докладе прокурора МУС Фату Бенсуды, опубликованном в начале декабря, отмечалось: прокуратура Международного уголовного суда рассматривает возможность квалификации боевых действий на Донбассе как международного конфликта.

В докладе говорится о событиях времен Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала агрессии РФ против Украины на Востоке, а также - о возможных преступлениях на оккупированных территориях.

Факт существования такого конфликта предусматривает применение статей Римского статута, касающихся вооруженных конфликтов международного характера.

Дело "Ситуация в Украине" является объектом предварительного расследования Международного уголовного суда с 25 апреля 2014 года.

12 декабря 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ направила информационные письма о незаконном присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в аннексированном Крыму в Международный уголовный суд.

По его словам, оценка ущерба, нанесенного такими действиями государству Украина, определяется на сумме более 1 триллиона гривен.