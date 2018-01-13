Полиция усилит работу на пунктах пропуска на админгранице с Крымом

1411 просмотров
Суббота, 13 января 2018, 16:18

Нацполиция усилит работу на трех пунктах пропуска на админгранице с Крымом - "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" -  для предотвращения деятельности злоумышленников, которые могут прибывать с территории полуострова или скрываться там.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции по итогу совещания с участием первого замглавы Нацполиции  Вячеслава Аброськина и руководителей полиции АР Крым, Херсонской области. 

На встрече, в частности, обсуждалась работа по задержанию злоумышленников, которые прибывают в Украину для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также диверсионных актов.

"Полиция Крыма и прилегающих областей скоординируют работу по выявлению и пресечению уголовных преступлений. Для этого активизируется работа полиции на трех пунктах пропуска, расположенных на линии разграничения с оккупированным полуостровом", - отметили в полиции. 

Как известно, 13 января под Севастополем на территории оккупированного Крыма российские военные развернули второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400. 

Второй дивизион С-400 будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

Ранее в РФ заявили, что развернут системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".

По данным МинТОТ, в 2017 году админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2 513,3 тыс. xеловек.

Украинская правда 

Темы: Крым полиция Росcия аннексия
powered by lun.ua
По теме
Эксперт рассказал, как Украина может наказать руководство РФ за агрессию 13 января 2018, 14:36
Украина запретила въезд почти 1500 лицам за посещение аннексированного Крыма 13 января 2018, 11:59
В Крыму оштрафовали еще 2 участников пикетов в поддержку крымских татар 13 января 2018, 04:53
Все новости
Главные новости
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироссийской деятельностью - СМИ
В Британии в авто сожгли иностранца, который воевал в украинской армии
АТО: Боевики впервые за время перемирия применили артиллерию
Среди пострадавших в ДТП под Прагой, где погибли 3 человека, нет украинцев
Все новости
Фотопроект

36 нелегальных фото из Северной Кореи, власть не хочет такое показывать миру

it-техно

Насколько загрязнен воздух в городе? Проверьте приложением

тест

Сколько лет вы проживете при нынешнем образе жизни? ТЕСТ