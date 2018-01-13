Среди пострадавших в ДТП под Прагой, где погибли 3 человека, нет украинцев

Украинцев нет среди пострадавших после столкновения автобуса и легковушки в окрестностях столицы Чехии.

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.

"По информации полиции, украинцев нет среди пострадавших во время ДТП на окраине Праги", - написал он.

Как известно, 13 января в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля вблизи Праги погибли три человека и пострадали 48. Сообщалось, что среди пострадавших есть 4 иностранца.

Министерство иностранных дел Украины проверяло, нет ли среди пострадавших в аварии украинцев.

Украинская правда