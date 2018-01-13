АТО: Боевики впервые за время перемирия применили артиллерию

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Суббота, 13 января 2018, 19:48

Незаконные вооруженные формирования в субботу впервые за время рождественского перемирия применили артиллерии.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на Луганском направлении под обстрелом противника оказались украинские позиции вблизи Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-мм минометов.

На Донецком направлении боевики начали обстрелы с начала суток. На Приазовье почти час длился обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122-мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь НЗФ выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, вокруг Павлополя, боевики вели огонь из тяжелых минометов.

На других участках боевики обстреливали украинские позиции из 120-мм минометов и гранатометов недалеко от шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-мм минометов - около Каменки. Также из гранатометов различных видов и стрелкового оружия - вблизи Верхнеторецкого.

В общем, с начала суток, вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские военные открывали огонь в ответ.

Темы: АТО Донбасс
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