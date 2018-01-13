Трагедия под Волновахой: В оккупированном Докучаевске развесили проукраинские листовки

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Суббота, 13 января 2018, 22:27

В годовщину трагедии под Вохновахой, когда от обстрела боевиков автобуса на блок-посту погибли 12 человек, в оккупированном Докучаевске развесили проукраинские открытки.

Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

"Сегодня в Докучаевске, который контролирует "ДНР", появились эти листовки. С извинениями в совершении преступления. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это - раскаяние или спецоперация?", - написал Цаплиенко.

На листовках с фотографией автобуса написано: "Волноваха, извини за убийство!".

 
 
 

"У меня есть только три фотодоказательства. Но открыток было много. На стенах "хрущевок", на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной, на Ленина, на Октябрьской и Независимости. Боевики поспешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. Бесполезно. Люди успели не то, что прочитать их, а даже сфотографировать", - добавил он.

Также Цаплиенко отметил, что неизвестно, кто именно развесил эти листовки.

Как известно, 13 января 2015 года боевики нанесли артиллерийский удар по блокпосту сил АТО и попали в автобус с мирными жителями. В результате обстрела погибли 12 человек, из которых пятеро мужчин и семь женщин.

Украинская правда

Темы: Волноваха ОРДЛО Донецкая область
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