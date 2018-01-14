МИД: Украинец, похищенный боевиками в Ливии, освобожден

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Воскресенье, 14 января 2018, 03:29

Украинский врач, который работал в Ливии и был похищен несколько дней назад, освобожден.

Об этом сообщает МИД Украины.

"13 января 2017 в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок. Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в очередной раз призвало всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации с безопасностью в этой стране урегулирование подобных вопросов дипломатическими путями является крайне проблематичным.

Темы: Ливия МИД
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