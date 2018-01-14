В Керчи по спальному району проехала колонна военной техники

В Керчи по спальному микрорайону проехала колонна российской военной техники.

Фотографии и видео тяжелой бронетехники на улице Блюхера опубликовал 13 января сайт "Керчь ФМ".

На кадрах видно как техника движется по спальному району Ворошилова, проезжает мимо супермаркетов и пятиэтажных жилых домов.

Издание сообщает, что колонну техники керчане сняли на видео 12 января.

"Движение транспорта сопровождалось громким гулом. Двигались установки град, три танка на тягаче и БТРы", - рассказал местный житель.

Всего в колонне было коло 50 единиц военной техники.