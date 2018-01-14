Погода: В воскресенье ожидается минусовая температура и сильный ветер

В воскресенье в Украине ожидается минусовая температура и сильные порывы ветра, на юге и востоке - местами снег.

Об этом сообщается на сайте "Укргидрометцентра".

Так, по всей территории страны прогнозируют примерно одинаковую температуру воздуха: 0 ...-5 днем ​​и -4 ...-11 ночью.

Почти везде ожидается небольшая облачность, а в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму - снег.

В то же время, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильном ветре.

"По сообщению "Укргидромецентра", 14 января в южной части - порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Украинская правда