Боевики обстреляли из гранатометов опорный пункт вблизи КПВВ "Гнутово"

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Воскресенье, 14 января 2018, 09:33

В субботу около 19 часов под обстрелы незаконных вооруженных формирований попал опорный пункт вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" со стороны Верхнешироковского.

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

"Вчера около 19 часов российско-террористические войска открыли огонь со стороны н.п. Верхнешироковское, что на неподконтрольной Украине территории. Обстрел боевики совершили с ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов никто не пострадал. Инфраструктура пункта тоже осталась невредимой.

Пограничники не открывали огонь в ответ.

Украинская правда

Темы: обстрел Донбасс Пограничная служба
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