Белорусская группа Port Mone: "Мир можно покорить с помощью 500 человек в каждом городе"

Решение засекретить приговор Краматорского суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича было связано прежде всего с интересами следствия.

Об заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире Громадського радио.

Расследование относительно возможной причастности компании Investment Capital Ukraine к выводу из Украины средств еще продолжается.

"Более года назад мы допросили руководителя этой компании, мы подвергли сомнению документы, подтверждающие легальность средств и финансовых сделок. Поэтому мы более двух месяцев назад отправили запрос для проведения экономической экспертизы в одно из судебных экспертных учреждений Украины. Сейчас экспертиза продолжается", - сказал Енин.

Замгенпрокурора добавил, что деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка Украины является предметом целого ряда других уголовных производств, осуществляемых в Генпрокуратуре и НАБУ.

Как отметил Енин, приговору Краматорского суда предшествовало около 30 других приговоров. Таким образом, к уголовной ответственности привлечены более 20 физических лиц.

Среди них, как отметил заместитель генерального прокурора, есть и чиновники высшего уровня, например, заместители глав министерств при Викторе Януковиче.

Замгенпрокурора также сообщил, что конфискованные средства уже 8 месяцев находятся в государственной казне и могут расходоваться на нужды страны.

"В июле прошлого года парламент Украины единогласно проголосовал по целевого использования этих средств на социальные проекты, например, строительство дорог, медицину, образование и обеспечение обороноспособности страны", - уточнил Енин.

Как сообщалось, 10 января было опубликовано постановление Краматорского суда, в котором говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU.

Напомним, 28 апреля 2017 года стало известно, что суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украина-2020" Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

В мае 7 кипрских компаний-владельцев облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов.

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Экономическая правда