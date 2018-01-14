15-летняя украинка пробилась в основную сетку Australian Open

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Воскресенье, 14 января 2018, 11:38

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала самой молодой участницей основной сетки турнира Australian Open.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.

В финале квалифакации турнира Костюк обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову, которая является 125-й ракеткой мира, со счетом 6:3, 5:7, 6:0.

Перед тем Костюк пробилась в финал квалификации, обыграв чилийку Даниэлу Сегель, которая занимает 209-е место в мировом рейтинге.

Как известно, Марта Костюк занимает 521-ю строчку мирового рейтинга теннисисток. Она впервые в карьере сыграет в основной сетке взрослого турнира.

Еще одна украинская теннисистка - 17-летняя Даяна Ястремская - не смогла выйти в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии, проиграв румынке Александре Дулгеру.

Темы: спорт
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