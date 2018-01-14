Минобороны: В субботу во второй половине дня обстрелов не было

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Воскресенье, 14 января 2018, 13:37

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования в первой половине дня обстреливали позиции украинских военных артиллерией калибра 122 мм.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Максим Праута, передает Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины.

"Несмотря на прицельные вражеские обстрелы из артиллерии и минометов, которые запрещены минскими соглашениями, в подавляющем большинстве случаев наши защитники не открывали огонь. Только в районе Верхнеторецкого, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, украинские военные подавили вражескую активность из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

 

Всего за прошлые сутки зафиксировано 6 прицельных обстрелов боевиков. При этом они выпустили в сторону позиций украинских военных 6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм, 32 - из минометов калибра 120 мм, и 17 - из минометов калибра 82 мм.

"В результате обстрелов, один военнослужащий получил боевое травмирования в районе Верхнеторецкого. Защитника было эвакуировано в военный мобильный госпиталь, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - рассказал представитель Минобороны.

Как сообщили ранее в пресс-центре штаба АТО, вторая половина прошедших суток начиная с 15.30 прошла без нарушения режима прекращения огня.

"Отмечу, что все обстрелы произошли в первой половине прошедших суток", - подтвердил это сообщение Праута.

В то же время пограничники заявили, что в субботу около 19 часов под обстрелы незаконных вооруженных формирований попал опорный пункт вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" со стороны Верхнешироковского.

Темы: Минобороны обстрел Донбасс АТО ОРДЛО
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