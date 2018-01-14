В Генштабе Вооруженных сил заработал Совет резервистов

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Воскресенье, 14 января 2018, 14:20

Для более 140 тысяч военных, которые служат в оперативном резерве, заработал Совет резервистов.

Об этом сообщили на сайте Кабмина.

"Сейчас ведется работа по переходу от обязательной службы в резерве к добровольной с подписанием контракта на службу в военном резерве. С целью совместной обработки путей такого перехода, поиска весомых стимулов для заключения контрактов на службу в военном резерве при Генеральном штабе ВС Украины создали Совет резервистов Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении утверждают, что с помощью Совета резервисты смогут напрямую предоставлять свои предложения к руководству. Также новый орган должен помогать в разработке законодательных инициатив и продвигать идею службы в резерве.

"Члены Совета резервистов будут выполнять представительские функции Совета на местах, то есть каждый в своей области. Они будут сотрудничать с военными комиссариатами, с бригадами и самыми резервистами. Таким образом, я думаю, мы улучшим условия прохождения службы в военном резерве, качество подготовки на сборах резервистов, решим кадровые проблемные вопросы", - считает заместитель председателя Совета резервистов младший лейтенант Мирослав Гай.

Предполагается, что Совет резервистов будет собираться ежеквартально.

Украинская правда

Темы: Вооруженные силы Минобороны
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