В Следкоме РФ заявили о 209 делах, которые "шьют" военным ВСУ за "действия на Донбассе"

Следователи Следственного комитета РФ ведут 209 уголовных дел против должностных лица Вооруженных сил Украины и высшего военного руководства, обвиняя их в "особо тяжких преступлениях против мира и безопасности человечества".

Об этом в интервью правительственной газете РФ "Российская газета" заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, по указанным делам "привлекаются к уголовной ответственности 128 лиц, по 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица ВСУ, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства".

Бастрыкин обвинил украинских военных в том, что они якобы в течение трех лет "неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей".

"Следком РФ квалифицирует эти действия по статье УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", - добавил он.

Также Бастрыкин заявил, что Следком расследует обстоятельств нападений на российские заграничные учреждения на территории Украины.

"Проведен комплекс следственных действий, позволивший установить конкретных лиц, совершивших эти преступления. В отношении 8 граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, и они объявлены в международный розыск", - заявил глава Следкома.

Он добавил, что по фактам действий "украинских националистов с памятниками в г.Глиняны Львовской области и Новомосковске Днепропетровской области Следком возбудил уголовные дела по статье "Реабилитация нацизма".