Трамп вновь обвинил СМИ во лжи. Ему ответили

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Воскресенье, 14 января 2018, 17:42

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил СМИ - на этот раз издание The Wall Street Journal - в искажении его слов и лжи.

Об этом Трамп заявил 14 января в нескольких твитах в своем аккаунте.

"Издание The Wall Street Journal ложно сообщило, что я сказал им: "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном" из КНДР. Очевидно, я этого не сказал. Я сказал: "Я имел бы хорошие отношения с Ким Чен Ыном", это большая разница", - заявил Трамп.

"К счастью, мы сейчас записываем разговоры с репортерами. ... И они точно знали, что я сказал и что имел в виду. Они просто хотели "историю". Фейковые новости!", - добавил он.

В свою очередь WSJ выложила часть аудиозаписи интервью с Трапмом, где президент США четко говорит "и, вероятно, у меня очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном".

"Мы проверили запись нашего интервью с президентом Трампом, а также стенограмму, предоставленную внешней службой (Белого дома), и подтверждаем то, что мы сообщили. Вот запись части разговора в Белом доме", - заявили в издании.

Как известно, ранее издание WSJ опубликовало интервью с Трампом, приводя его слова об отношениях с лидером КНДР. По словам Трампа, он "наверняка, имеет очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном".

Украинская правда

Темы: Трамп США СМИ
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