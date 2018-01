Трамп вновь обвинил СМИ во лжи. Ему ответили

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил СМИ - на этот раз издание The Wall Street Journal - в искажении его слов и лжи.

Об этом Трамп заявил 14 января в нескольких твитах в своем аккаунте.

"Издание The Wall Street Journal ложно сообщило, что я сказал им: "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном" из КНДР. Очевидно, я этого не сказал. Я сказал: "Я имел бы хорошие отношения с Ким Чен Ыном", это большая разница", - заявил Трамп.

"К счастью, мы сейчас записываем разговоры с репортерами. ... И они точно знали, что я сказал и что имел в виду. Они просто хотели "историю". Фейковые новости!", - добавил он.

В свою очередь WSJ выложила часть аудиозаписи интервью с Трапмом, где президент США четко говорит "и, вероятно, у меня очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном".

"Мы проверили запись нашего интервью с президентом Трампом, а также стенограмму, предоставленную внешней службой (Белого дома), и подтверждаем то, что мы сообщили. Вот запись части разговора в Белом доме", - заявили в издании.

We have reviewed the audio from our interview with President Trump, as well as the transcript provided by an external service, and stand by what we reported. Here is audio of the portion the White House disputes. https://t.co/eWcmiHrXJg pic.twitter.com/bx9fGFWaPw