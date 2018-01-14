В РФ хотят блокировать сайты без суда. "Как в Китае"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предлагает ввести в России внесудебный механизм блокировки экстремистских сайтов.

Об этом Бастрыкин заявил в интервью правительственной газете РФ "Российской газете".

Глава СК РФ высказал мнение о целесообразности принять "более оперативный механизм блокировки таких сайтов".

По мнению Бастрыкина, необходимо предусмотреть внесудебный порядок включения материалов сайтов в федеральный список экстремистских материалов и отметил, что такая практика существует в Китае.

Он напомнил, что в настоящее время блокировка таких сайтов возможна на основании судебного решения, что требует времени, в течение которого ресурс продолжает работу.

"Для блокировки экстремистских сайтов мною на оперативных совещаниях, проведенных в федеральных округах, дано указание активнее взаимодействовать с органами прокуратуры и Роскомнадзором и оперативно направлять туда полученные в ходе следствия материалы, подтверждающие распространение в интернете противоправной информации", - отметил Бастрыкин.