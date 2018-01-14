В зоне АТО подбили российский БПЛА
В зоне проведения АТО украинские военные сбили БПЛА российского производства типа "Орлан-10".
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО от 14 января.
"С начала перемирия - 23 декабря - это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.
В штабе АТО напомнили, что "Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга.
"Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой, способен создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя", - отметили в пресс-центре штаба.
Украинская правда