В зоне АТО подбили российский БПЛА

В зоне проведения АТО украинские военные сбили БПЛА российского производства типа "Орлан-10".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО от 14 января.

"С начала перемирия - 23 декабря - это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.

В штабе АТО напомнили, что "Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга.

"Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой, способен создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя", - отметили в пресс-центре штаба.

Украинская правда