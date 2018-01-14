Корь в Украине: Одесса введет онлайн-обучение для тех, у кого нет прививки

С 15 января в одесских школах начнут внедрять практику видеоуроков для детей, которых с 22 января не будут допускать к школьным занятиям из-за отсутствия прививок от кори.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елену Буйневич.

"Это будет полноценный урок в классе, который учитель будет вести для виртуальной аудитории, используя наглядные материалы, классную доску и так далее", - отметила Буйневич.

Ссылки на видеоуроки будут публиковаться на страницах горсовета в Facebook и на официальном сайте департамента osvita-omr.gov.ua.