В понедельник Украине обещают снег, в Карпатах - лавины

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Воскресенье, 14 января 2018, 21:32

В понедельник, 15 января, на территории Украины сохранится холодная погода, ожидаются осадки в виде снега, ночью до -12 градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве регионов днем от -3 до -6, ночью -9...-13. Только на Закарпатье ожидается температура от -1 до +1 днем, ночью до -11 градусов.

По данным Укргидрометцентра, 15 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

 

Украинская правда 

Темы: погода
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