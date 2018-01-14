Тука: Подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно

Подсчитать реальную сумму ущерба, нанесенного Донбассу боевыми действиями, на сегодняшний день невозможно.

Об этом 14 января в эфире телеканала "112 Украина" заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.



"Реальных, обоснованных цифр никто не имеет. Потому что есть такая территория, которую мы сейчас не контролируем. Мы реально не владеем информацией о состоянии недвижимости и объектов инфраструктуры на неподконтрольной территории", – отметил замминистра.



Тука добавил, что в сумму ущерба, которую называют в Кабмине - 13 миллиардов гривен - включены только убытки, которые были нанесены объектам инфраструктуры, находящимся на подконтрольной Украине территории.

Как известно, 12 декабря 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ направила информационные письма о незаконном присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в аннексированном Крыму в Международный уголовный суд.

По его словам, оценка ущерба, нанесенного такими действиями государству Украина, определяется на сумме более 1 триллиона гривен.

В результатах предварительного расследования событий в Украине в ежегодном докладе прокурора МУС Фату Бенсуды, опубликованном в начале декабря, отмечалось: прокуратура Международного уголовного суда рассматривает возможность квалификации боевых действий на Донбассе как международного конфликта.

В докладе говорится о событиях времен Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала агрессии РФ против Украины на Востоке, а также - о возможных преступлениях на оккупированных территориях.

Дело "Ситуация в Украине" является объектом предварительного расследования Международного уголовного суда с 25 апреля 2014 года.