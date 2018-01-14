Родственники правозащитника "Мемориала" бежали из Чечни из-за угроз

Часть семьи правозащитника Оюба Титиева, задержанного в Чечне и обвиняемого в хранении наркотиков, покинула Чечню.

Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на адвоката Титиева Петр Заикин.

По словам Заикина, из Чечни уехала та часть семьи правозащитника, которой угрожала опасность.

"Угроз в их адрес было много, они боятся оставаться в Чечне. Им грозит уголовная ответственность. Во время суда Оюб рассказал, что одна из угроз была в адрес его сына", - сообщил адвокат.

Он добавил, что от Титиева требовали признаться в противоправных действиях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

"В противном случае обещали возбудить против него дело по статье 208 УК", - сообщил Заикин.

Также он узнал, что сотрудники РОВД приехали в дом к Титиеву "на обыск, не смогли обнаружить родственников и высказывали недовольство этим".

В свою очередь в правоохранительных органах Чечни заявляют, что "на Титиева никто не оказывает давления, от него не требуют признательных показаний, а его семье никто не угрожает".

"Правоохранительные органы Чеченской республики с удивлением воспринимают заявление адвоката о том, что его подзащитному Титиеву якобы поступают какие-то угрозы. Это абсолютно не соответствует действительности", - заявил пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов.

Он назвал "абсолютно безосновательными" заявления о том, что семья была вынуждена покинуть республику в целях безопасности якобы из-за каких-то угроз.

Как известно, 9 января в правозащитном центре "Мемориал" сообщили о задержании Титиева. В МВД Чечни заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом, а гражданин был направлен на медицинское освидетельствование.

Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. По его словам, эта провокация связана с его профессиональной деятельностью.

11 января суд Чечни санкционировал арест правозащитника до 9 марта. Защита Титиева обжаловала это решение.