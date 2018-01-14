В РФ "подчистили" Википедию, чтобы сообщать о "победе Путина на выборах-2018"

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Воскресенье, 14 января 2018, 23:34

Поисковик Google выдавал информацию о победе Владимира Путина на выборах президента России 2018 года, потому что кто-то из пользователей подредактировал статью о выборах в Википедии.

Об этом сообщил исполнительный директор российского отделения Викимедиа (обеспечивает поддержку Википедии) Станислав Козловский, пишет РБК

"Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант", - пояснил он.

Козловский добавил, что через 20 минут ошибка была исправлена, и теперь в Google и в Википедия нет упоминания о том, что Путин "победил на выборах президента в 2018 году".

Ранее в поисковике Google при запросе о выборах 2018 года появлялся справочный блок, в котором говорилось, что победителем стал Путин.
Эту информацию растиражировали ведущие росСМИ -  "Интерфакс", "ТАСС" и пр.
Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 - годовщину аннексии Крыма Россией.

Участие в них планируют принять действующий президент Владимир Путин, журналист и ведущая Ксения Собчак, представители КПРФ Павел Грудинин, бизнесмен, обвиняемый ранее в мошенничестве Сергей Полонский, журналист Олег Лурье. 

О намерении участвовать в выборах объявляли соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Берков. Главный коммунист России Геннадий Зюганов от участия отказался. 

24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России также и Алексея Навального. 

30 декабря Верховный суд РФ отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК России в регистрации для самовыдвижения его кандидатом в президенты.

6 января Верховный суд России отказал Навальному, который подал жалобу с просьбой отменить решение суда первой инстанции и обязать ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты.

Темы: Росcия Путин виборы
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