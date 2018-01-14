В РФ "подчистили" Википедию, чтобы сообщать о "победе Путина на выборах-2018"

Поисковик Google выдавал информацию о победе Владимира Путина на выборах президента России 2018 года, потому что кто-то из пользователей подредактировал статью о выборах в Википедии.

Об этом сообщил исполнительный директор российского отделения Викимедиа (обеспечивает поддержку Википедии) Станислав Козловский, пишет РБК.

"Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант", - пояснил он.

Козловский добавил, что через 20 минут ошибка была исправлена, и теперь в Google и в Википедия нет упоминания о том, что Путин "победил на выборах президента в 2018 году".