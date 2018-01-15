В Литве собрали почти 83 тысячи евро на помощь Донбассу
В Литве на национальном телеканале "LRT" в благотворительном марафоне собрали 82 700 евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса.
Об этом сообщает МИД Украины.
Благотворительный телемарафон "Вместе к победе" организовали международная волонтерская организация "Blue/Yellow" и Литовское национальное радио и телевидения.
Участие в мероприятии, в частности, приняли украинские военные и волонтеры из Донбасса.
"Только во время прямого эфира марафона зрители прислали около 82 700 евро на счета "Blue/Yellow". Средства передадут в качестве гуманитарной помощи на нужды восточных регионов Украины, пострадавших в результате российской агрессии - военным, семьям, детям и городским общинам", - подчеркнули в МИД.
Как известно, ранее литовское Министерство иностранных дел выделило 50 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине.