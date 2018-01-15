В Литве собрали почти 83 тысячи евро на помощь Донбассу

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Понедельник, 15 января 2018, 00:12
МИД Украины

В Литве на национальном телеканале "LRT" в благотворительном марафоне собрали 82 700 евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Об этом сообщает МИД Украины.

Благотворительный телемарафон "Вместе к победе" организовали международная волонтерская организация "Blue/Yellow" и Литовское национальное радио и телевидения.

Участие в мероприятии, в частности, приняли украинские военные и волонтеры из Донбасса.

"Только во время прямого эфира марафона зрители прислали около 82 700 евро на счета "Blue/Yellow". Средства передадут в качестве гуманитарной помощи на нужды восточных регионов Украины, пострадавших в результате российской агрессии - военным, семьям, детям и городским общинам", - подчеркнули в МИД.

Как известно, ранее литовское Министерство иностранных дел выделило 50 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине.

Темы: Литва Донбасс
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