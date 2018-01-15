После выборов политика Чехии в отношении Украины не изменится – посол

758 просмотров
Понедельник, 15 января 2018, 00:43

Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис заявил, что после президентских выборов политика Чехии по Украине вряд ли изменится.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Завтра", передает "Радио Свобода".

По словам посла, внешнюю политику в Чехии определяет правительство, а президент имеет представительские функции.

"Нынешнее правительство во главе с Андреем Бабишем, которое на следующей неделе будет соревноваться за получение доверия в парламенте, в принципе, уже декларировало свою позицию относительно Украины, относительно поддержки Украины",  подчеркнул Перебийнис.

Как известно, действующий глава Чехии Милош Земан победил в первом туре голосования на выборах президента, но набрал меньше голосов, чем прогнозировали.

После подсчета 96% голосов избирателей Земан получил 39% голосов. Это значительно меньше, чем ему прогнозировали социологи. По данным опросов, Земан должен был получить 42-45% голосов избирателей.

Его соперником во втором туре выборов станет бывший глава Академии наук Иржи Драгош, который по итогам голосования получил более 26% голосов избирателей.

По предварительным прогнозам социологов, Драгош может одержать победу во 2 туре. Ранее прогнозировалось, что он должен преодолеть Земана с небольшим преимуществом  48,5% против 44%. Фактические результаты первого тура делают его победу еще более реальной.

Земан выиграл в Драгоша во всех округах, кроме Праги. В чешской столице бывший ученый победил с результатом 35%.

73-летний Земан известен своими исламофобскими взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, а также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.

Бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош - полная противоположность Земана, он поддерживает санкции против России и выступает против референдума о выходе Чехии из ЕС.

Второй тур выборов президента Чехии состоится через две недели.

Читайте также: Крым, алкоголь и игра с фикусом: как пророссийский Земан идет к победе на выборах в Чехии

Темы: Чехия Украина виборы МИД
powered by lun.ua
По теме
Среди пострадавших в ДТП под Прагой, где погибли 3 человека, нет украинцев 13 января 2018, 19:19
Возле Праги - ДТП с 48 пострадавшими. МИД выясняет, есть ли украинцы 13 января 2018, 14:44
Активистка Femen, напавшая на Земана, назвалась журналисткой УП 13 января 2018, 11:54
Все новости
Главные новости
Горбатюк: Оффшорные компании могут отсудить конфискованные "деньги Януковича"
Горбатюк: ГПУ не может расследовать, как Al Jazeera получила документы о "деньгах Януковича"
Тука: Подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно
Корь в Украине: Одесса введет онлайн-обучение для тех, у кого нет прививки
Все новости
Made in Ukraine

Украинские стартаперы – о том, как готовились к выходу на Kickstarter

благоустройство

Каким может стать Житний рынок

читай!

5 авторов, которых советует читать Юрий Андрухович