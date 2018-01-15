ОБСЕ зафиксировала исчезновение мобильной связи в ОРДЛО

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Понедельник, 15 января 2018, 04:37

Наблюдатели ОБСЕ заявляют о тревожных обращениях местных жителей, которые остались на территории оккупированной Луганщины.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ.

"Команда СММ отметила, что в неподконтрольных правительству районах было прекращено предоставление некоторых услуг мобильной связи", - сообщили в организации.

"В подконтрольном "ЛНР" пгт Таловое (39 км на юго-восток от Луганска) владелица магазина выразила наблюдателям обеспокоенность такого прекращения предоставления услуг, заявив, что жителям поселка необходимо вызвать такси или скорую помощь для перевозки больных в медицинские учреждения", - говорится в отчете.

Как известно, миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Луганкой области новые позиции боевиков военного типа.

Темы: Донбасс ОРДЛО ОБСЕ
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