Сутки в АТО: 6 обстрелов, 2 раненых

За прошедшие сутки, 14 января, боевики 6 раз нарушили перемирие – 2 бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливать из запрещенных Минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины", – говорится в заявлении.

На Луганском направлении враг из минометов различных калибров и вооружения БМП вел огонь по позициям сил АТО возле Новолуганского.

Обстрелам из гранатометов подверглись опорные пункты наших воинов в районе населенных пунктов Гладосово, Луганское и Троицкое.

На Донецком направлении, в светлое время суток, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

Также, неподалеку Каменки, украинских защитников обстреливал вражеский снайпер.

"Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано очередной факт присутствия российского вооружения на Донбассе. Подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10". С начала перемирия это уже третий сбитый беспилотник этого типа", – подчеркнули в штабе АТО.