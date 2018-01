Лавров извратил Будапештский меморандум и обвинил Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что это Украина нарушила свои обязательства, допустив Майдан, а не Россия – Будапештский меморандум.

Об этом он заявил на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве, сообщает корреспондент УНИАН в Российской Федерации.

"Мы много раз отвечали на вопросы, в том числе в отношении Будапештского меморандума от 1994 года, в соответствии с котором Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия обязалась не применять ядерное оружие против Украины", – отметил Лавров.

"Я напомню, мы так и не применяли и не угрожали ядерным оружием Украине, поэтому никакого нарушения Будапештского меморандума не произошло", – настаивает глава МИД РФ.

По его мнению, Украина параллельно с Будапештским меморандумом взяла на себя в отдельном заявлении обязательства не "поощрять расистские, неонацисткие, ксенофобические тенденции, а то, что произошло после Майдана, имелось грубейшим нарушением этих обязательств наших украинских соседей".

При этом Лавров утверждает, что Россия "заинтересована в выполнении Минских договоренностей в полном объеме, что вписывается в уважение территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму".

Посол Украины в Австрии Александр Щерба на слова Лаврова процитировал пункт 1 Будапештского меморандума, в котором Россия обязывалась уважать границы Украины, действующие на 1994 год, – то есть включая АРК.

And now we read Article 1 of the Memorandum... pic.twitter.com/zqCVjsDsCO