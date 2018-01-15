Порошенко вскоре подаст в Раду новых кандидатов ЦИК

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Понедельник, 15 января 2018, 12:29

Президент Петр Порошенко в ближайшее время внесет обновленное представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом сказала во время Согласительного совета представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Президент перевнесет в ближайшее время, надеюсь, на этой неделе, представление по новым членам ЦИК", - сказала она.

После этого спикер Андрей Парубий заявил, что этот вопрос является приоритетным для парламентариев.

"Мы ждем представление на членов ЦИК. Я убежден, что и комитеты и фракции быстро смогут проработать и вынести на рассмотрение. Этот вопрос для нас очень важен... Как только будет представление новое, мы сможем быстро его рассмотреть", - сказал он.

Как известно, как известно, 7 июня 2016 Порошенко внес в Раду представление на увольнение 12 из 15 членов ЦИК и назначения 11 новых на эти должности.

15 июня правовой комитет Совета перенес рассмотрение этих представлений к завершению консультаций между фракциями и группами.

В июне 2017 представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что фракции парламента подали Петру Порошенко новые кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии.

В то же время общественная организация "ОПОРА" выяснила, что Парламентские фракции и группы не спешат вносить новые кандидатуры членов ЦИК на рассмотрение президенту Петру Порошенко.

Срок полномочий 13 из 15 членов ЦИК уже закончился.

Александр Шумилин, УП
Темы: ЦИК Верховная Рада виборы
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