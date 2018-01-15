В штабе АТО уточнили состояние двух раненых бойцов

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Понедельник, 15 января 2018, 12:51

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом рассказал на брифинге 15 января спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Это произошло недалеко от Каменки и Авдеевки", - сказал он.

По словам полковника, раненые были оперативно доставлены в военные мобильные госпитали.

"Состояние их здоровья - средней тяжести", - уточнил Гуцуляк.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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