Луценко придет в Раду отчитываться о конфискации "денег Януковича"

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Понедельник, 15 января 2018, 15:05

Генпрокурор Юрий Луценко 17 января во время заседания комитета ВР по нацбезопасности и обороне отчитается о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре, офшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные 1,5 миллиарда гривен бывшего президента Украины Виктора Януковича.

7 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование, согласно которому нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели в "младоолигарха"-беглеца Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича. 

Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко, а позже подал в суд на Al Jazeera на сумму 20 миллионов долларов за обнародованное расследование.

Больше о расследовании относительно "денег Януковича" читайте в материале "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко".

Украинская правда
Темы: Янукович спецконфискация Луценко
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