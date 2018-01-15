Закон об антикоррупционном суде: к отбору судей привлекут международных экспертов

Президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде предусматривает привлечение международных экспертов к отбору судей, не нарушая при этом Конституции.

Об этом на брифинге 15 января заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что этот законопроект полностью соответствует рекомендации Венецианской комиссии", - сказал он.

Герасимов отметил, что Венецианская комиссия предостерегала Украину в том, чтобы привлечение международных экспертов не нарушало нормы Конституции.



"И эта конструкция как раз в законе найдена – она четко и соответствует Конституции, и позволяет привлечь международных экспертов", - заявил глава фракции БПП.

По словам политика, к подготовке инициативы были привлечены представители международных организаций, которые имели отношение к созданию НАБУ, эксперты, которых на постоянной основе привлекает ОБСЕ, и другие международные организации.



"Да, действительно, мы будем просить международных экспертов также присоединиться к отбору судей. Но давайте не забывать, что Украина является суверенным государством и у нас есть Конституция Украины. И в Конституции страны очень четко прописано, что судейский корпус должен избираться украинской стороной – это переводя на простой язык", - сказал Герасимов.



Он также добавил, что ключевая задача не позволить "врагам этого закона" через Конституционный суд отменить его.

Как известно, 17 октября 2017 года представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Порошенко призывает депутатов создать рабочую группу по наработке законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

19 октября Соболев заявил, что нардепы отозвали свой законопроект о создании в Украине антикоррупционного суда, чтобы аналогичный документ смог подать в Верховную Раду президент Петр Порошенко. При этом он призвал главу государства внести свой законопроект как можно скорее.

Однако Парубий заявил, что новый законопроект об антикоррупционном суде можно будет внести в парламент только после того, как Верховная Рада примет решение о снятии законопроектов об антикоррупционных судах из повестки дня сессии.

Позднее депутаты Верховной Рады с двух попыток не смогли отозвать законопроект о создании Антикоррупционного суда №6011, внесенный группой депутатов.

21 декабря Верховная Рада проголосовала за отзыв депутатского законопроекта №6011 о создании Антикоррупционного суда.

22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде.

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