Ремонтники Vodafone просятся в "серую зону" на Донбассе

Руководство "Vodafone" просит допустить ремонтные бригады к своему оборудованию, поврежденного в "серой зоне" на Донбассе.



Об этом говорится в заявлении мобильного оператора, опубликованном в понедельник.



"По состоянию на 15.01.2018 ситуация со связью на неподконтрольных Украины территориях остается без изменений. Доступа к местам повреждений сети, в частности в зоне АТО, до сих пор нет", - сказано в сообщении.



"Мы обратились ко всем ответственным инстанциям, включая украинские администрации Луганской и Донецкой областей, центр координации и контроля, миссию ОБСЕ с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад к "серой" зоне", - заявили в "Vodafone".



В то же время, указывается, что пока запросы остаются без ответа.



Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января, полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.



Позже в компании "Vodafone-Украина" заявили, что не смогут восстановить связь не оккупированных территориях Луганской области, отключены в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.



По данным оператора, сейчас более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украины территории - в нерабочем состоянии.



Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" по компании "Vodafone-Украина".