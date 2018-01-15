Ремонтники Vodafone просятся в "серую зону" на Донбассе

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Понедельник, 15 января 2018, 16:45

Руководство "Vodafone" просит допустить ремонтные бригады к своему оборудованию, поврежденного в "серой зоне" на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении мобильного оператора, опубликованном в понедельник.

"По состоянию на 15.01.2018 ситуация со связью на неподконтрольных Украины территориях остается без изменений. Доступа к местам повреждений сети, в частности в зоне АТО, до сих пор нет", - сказано в сообщении.

"Мы обратились ко всем ответственным инстанциям, включая украинские администрации Луганской и Донецкой областей, центр координации и контроля, миссию ОБСЕ с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад к "серой" зоне", - заявили в "Vodafone".

В то же время, указывается, что пока запросы остаются без ответа.

Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января, полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Позже в компании "Vodafone-Украина" заявили, что не смогут восстановить связь не оккупированных территориях Луганской области, отключены в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.

По данным оператора, сейчас более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украины территории - в нерабочем состоянии.

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" по компании "Vodafone-Украина".

Темы: Донбасс АТО мобильная связь
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